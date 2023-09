Reprodução Taylor Swift está vivendo affair com astro de futebol americano; veja

A cantora Taylor Swift está vivendo um novo caso amoroso, segundo o jornal Daily Mail. A artista e o jogador de futebol americano Travis Kelce, astro do Kansas City Chiefs, estariam passando um tempo juntos. O atleta já demonstrou interesse por ela durante participação em podcast.



De acordo com as fontes do jornal, Taylor teria viajado para Nova York para encontrar Travis. Ela e o jogador lesionado estão saindo discretamente.

Anteriormente, Travis teria até levado um 'fora' da cantora. Durante o podcast que apresenta com o irmão, Kelce revelou que tentou dar o número de telefone para a cantora durante o show da "The Eras Tour" no Kansas.

"Fiquei um pouco chateado por não ter conseguido entregar a ela uma pulseira que fiz para ela", lamentou o astro da NFL. As pulseiras são acessórios utilizados pelos fãs para presentar a cantora. Kelce afirmou que entregaria o objeto junto com o telefone.

O atleta também não conseguiu vê-la após o show, já que, a cantora fica indisponível, uma vez que precisa resguardar a voz.

Nas redes sociais, internautas repercutiram o novo affair e os fãs mostraram que já apoiam o suposto casal.

MEU DEUS UM HOMEM BONITO FINALMENTE — yan🗽1989 TV (@treacheryans) September 12, 2023