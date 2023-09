Reprodução / Instagram / Twitter Taylor Swift é vista pela primeira vez com Travis Kelce

Após terminar o relacionamento de seis anos com Joe Alwin e ter um curto caso com Matty Healy, parece que o coração de Taylor Swift pode ter um novo dono. O sortudo da vez é Travis Kelce, que joga pelo Kansas City Chiefs, time de futebol americano.

Neste fim de semana, os rumores de um romance foram alimentados após a cantora ser vista deixando o Arrowhead Stadium, no Kansas, depois do jogo, com o atleta.

Durante a partida, Taylor foi vista ao lado da mãe do jogador, Donna Kelse, dentro de um camarote. Em vários momentos, a artista apareceu no telão do estádio comemorando as jogadas.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, Taylor aparece deixando o local com Travis, enquanto sorri e cumprimenta as pessoas presentes no corredor.

🚨 Taylor Swift e Travis Kelce deixando o estádio. pic.twitter.com/Qxn6KkEWWY — Taylor Swift Daily Brasil (@tswiftdailybr) September 25, 2023