Foto: Reprodução / Twitter / @taylorswift Taylor Swift: confira as músicas que a artista usou nos shows de sua turnê





A estrela pop Taylor Swift apresentará sua bem sucedida turnê The Eras Tour no Brasil em 2023, após vários episódios das lutas dos fãs por um ingresso e o anúncio de um terceiro show da artista no Rio . Ao todo, Swift já tem seis shows agendados , sendo três deles em São Paulo .

Em sua apresentação na cidade de Minneapolis (EUA), Taylor Swift subiu ao palco do U.S.Bank Stadium , revelando duas faixas surpresas aos seus fãs norte-americanos: If This Was a Movie e Paper Rings .





Essas canções integram as 72 músicas diferentes que Taylor Swift cantou em 36 shows da turnê, algo compreensível, haja visto que se trata de uma série de shows onde a cantora revisita sua carreira e, consequentemente, sua discografia .

Vários fãs brasileiros especulam que, entre as músicas que podem surgir como surpresas no Brasil, esteja o dueto de Long Live , onde Taylor Swift dividiu sua voz com a brasileira Paula Fernandes em 2012.

Swift se apresentará no Rio de Janeiro nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Estádio Nilton Santos . Em São Paulo , a hitmaker de Midnights se apresenta nos dias 24, 25 e 26 do mesmo mês , no Allianz Parque .

Confira as músicas que Taylor Swift já incluiu no setlist de seus shows na atual turnê:

1. Tim McGraw

2. Mirrorball

3. State of Grace

4. This Is Me Trying

5. Our Song

6. Snow On The Beach

7. Cowboy Like Me (com Marcus Mumford)

8. White Horse

9. Sad, Beautiful, Tragic

10. Ours

11. Death By A Thousand Cuts

12. Clean

13. Jump Then Fall

14. The Lucky One

15. Speak Now

16. Treacherous

17. The Great War

18. You’re On Your Own, Kid

19. Mad Woman

20. Mean

21. Wonderland

22. You’re Not Sorry

23. A Place In This World

24. Today Was A Fairytale

25. Begin Again

26. Cold As You

27. The Other Side Of The Door

28. Coney Island

29. High Infidelity

30. Gorgeous

31. I Bet You Think About Me

32. How You Get The Girl

33. Sparks Fly

34. Teardrops On My Guitar

35. Out Of The Woods

36. Fifteen

37. Would’ve, Could’ve, Should’ve

38. Mine

39. Gold Rush

40 Come Back…Be Here

41. Forever & Always

42. This Love

43. Hey Stephen

44. The Best Day

45. Should’ve Said No

46. Better Man

47. Question…?

48. Invisible

49. I Think He Knows

50. Red

51. Getaway Car

52. Maroon

53. Holy Ground

54. False God

55. Welcome To New York

56. Clean

57. I Wish You Would

58. the lakes

59. You All Over Me

60. I Dont Wanna Live Forever

61. Hits Different

62. The Moment I Knew

63. Haunted

64. I Almost Do

65. All You Had To Do Was Stay

66. Breathe

67. Mr. Perfectly Fine

68. The Last Time

69. Seven

70. The Story Or Us

71. Paper Rings

72. If This Was a Movie