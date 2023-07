Foto: Reprodução / Twitter / @taylorswift Taylor Swift: 'The Eras Tour' pode ter arrecadação recorde em 2023





No final de junho, relatórios indicavam que a The Eras Tour de Taylor Swift poderia se tornar a primeira turnê na história a arrecadar US$ 1 bilhão . Agora, uma análise diferente diz que a receita da nova série de shows da estrela pop pode ir mais além, arrecadando US$ 1,4 bilhão .

Embora Swift e sua equipe tenham optado por não revelar as receitas da turnê com

mais de 100 shows , o The Wall Street Journal sugeriu que a The Eras Tour deva entrar financeiramente na casa do bilhão .





Com isso, seria a maior receita total de qualquer turnê de todos os tempos no entretenimento . A Billboard chegou a prever uma arrecadação de US$ 590 milhões ,

o que já seria extraordinário. O montante seria relacionado aos 50 shows de Taylor Swift nos EUA , que seriam concluídos em agosto .

Mas mesmo sendo espetaculares, esses números podem aumentar: Taylor Swift poderá estender a sua atual e bem sucedida turnê, adicionando novas datas , o que não é impossível de acontecer.

Estima-se que a artista de 33 anos esteja arrecando algo em torno de US$ 2 milhões por show .