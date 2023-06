Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift Taylor Swift anuncia terceiro show extra no Rio





A cantora pop Taylor Swift anunciou, através da produtora Time For Fun (T4F), mais um show extra no Rio de Janeiro , o terceiro que acontecerá no Estádio Nilton Santos.



Agora, serão três apresentações no estádio sede do clube Botafogo: 17 de novembro (show extra) e nos dias 18 e 19 do mesmo mês.







Em São Paulo , Taylor Swift também conta com três apresentações lotadas no Allianz Parque , que acontecerão nos dias 24, 25 e 26 de novembro . Em todas as datas, Sabrina Carpenter é a convidada especial.



A pré-venda exclusiva para clientes C6 Bank Mastercard começa na próxima segunda-feira (26) às 10h00.

A partir do dia 28 de junho , às 10h00 e até que durem os estoques, o público em geral poderá adquirir ingressos.