Foto: Paris Filmes Atriz estrela filme sobre Gal Costa

Cantora e compositora, Gal Costa faria 78 anos de idade nesta terça-feira (26) e foi homenageada por Sophie Charlotte. A musicista morreu após um infarto, em novembro de 2022 .



Estrela de “Todas as Flores” como Maíra Valente, Sophie Charlotte protagoniza outra obra. Dessa vez nas telonas, coube a atriz defender o papel de Gal Costa no longa-metragem “Meu Nome É Gal” , que está em cartaz nos cinemas.



Hoje (26), dia do aniversário da cantora, Sophie Charlotte se declarou para ela. Por meio das redes sociais, ela afirmou: “Te amo”, com uma foto da cantora, acompanhada do símbolo do infinito.



Inspirado na trajetória de Gal Costa, o filme “Meu Nome É Gal” reconta a história de uma das figuras mais influentes no movimento artístico musical brasileiro . Considerada como autoridade na tropicália, ela também foi uma personalidade combatente ao período em que o Brasil passou pela ditadura militar.

Assista ao "Ponto iG", programa do portal com as principais notícias da semana: