Sophie Charlotte vive Gal Costa em filme sobre a vida da cantora





Sophie Charlotte mostrou que se emocionou ao assistir o trailer de "Meu Nome é Gal" nos cinemas. A atriz interpreta Gal Costa no filme sobre a vida da cantora e contou que se surpreendeu com a prévia antes de conferir a sessão de outro longa nacional.

"Pensei uns dias se esses vídeos eram muito pessoais, ou se tudo bem expor assim a emoção e a surpresa de ver o trailer do nosso filme 'Meu nome é Gal', quando fui ao cinema assistir 'Retratos Fantasmas', do Kleber Mendonça. Não sabia que ia passar o trailer", afirmou no Instagram, em uma postagem neste domingo (27).





Charlotte contou que estava apenas na companhia do ator Daniel de Oliveira na ocasião e aproveitou para incentivar o público a apoiar o cinema nacional. "Precisamos de público. E cota de telas. Vá ao cinema ver filmes brasileiros! 'Retratos Fantasmas' é tão bonito, tão emocionante! Um filme sobre o amor pelo cinema, que me arrebatou. Cinema é muito emocionante", declarou.

"Meu Nome é Gal" estreia em 19 de outubro e a atriz citou outros filmes nacionais para o público conferir até o lançamento. "'Retratos Fantasmas', 'Ângela' com Isis Valverde, 'Tire 5 cartas' com Lília Cabral, 'Mussum, o filmis' , 'Nosso Sonho', 'Besouro Azul' - Bruna Marquezine é do Brasil -, e tantos outros filmes incríveis", escreveu.

Confira abaixo a publicação na íntegra e a emoção de Sophie Charlotte com o trailer do longa sobre Gal Costa:





