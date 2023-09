Reprodução Instagram - 26.09.2023 Patrícia Ramos no 'Par ou Ímpar', do GNT

Convidada do “Par ou Ímpar”, videocast do GNT, exibido na última segunda-feira (25), a apresentadora Patrícia Ramos atualizou o status de relacionamento atual e falou sobre a relação abusiva em que estava .



“Estou solteira e falo que o meu defeito é não ter defeito. Você não vai achar uma mulher igual a mim nunca na sua vida. Então, primeiramente, agradeça pelo privilégio de me conhecer”, declarou Patrícia, que, após rumores de que estaria namorando Baco Exu do Blues , afirmou estar solteira.



A apresentadora ainda relembrou as fases difíceis que passou no antigo relacionamento. De acordo com ela, nem mesmo os familiares sabiam dos problemas que ela vinha enfrentando.



“Eu não contava pra minha mãe. Se eu contasse as coisas que eu passava, ela dava na minha cara. Eu falei: ‘Preciso passar por isso sozinha, porque eu preciso amadurecer, aprender e evoluir como mulher independente’”, disse.



Patrícia comentou que o processo de separação “demorou mais de 1 ano”. “Comecei a querer me separar, porque comecei a viver umas coisas que não estavam me cabendo mais, me diminuindo como mulher, profissional, pessoa, tudo”, revelou.

