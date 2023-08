Reprodutor Baco Exu do Blues e Patrícia Ramos são flagrados em clima de romance

O rapper baiano Baco Exu do Blues e a apresentadora Patrícia Ramos estão vivendo um suposto romance. Nesta sexta-feira (25), foram divulgadas fotos que flagraram o casal curtindo um almoço a dois em São Paulo.

O perfil condominiodafifi, no Instagram, publicou imagens em que Baco e Patrícia interagem e almoçam juntos. Segundo a página, o encontro estava em clima romântico e teve até direito a comida na boca.

Nos comentários da rede social, internautas aprovaram o suposto relacionamento. "Nossa senhora, que casal!!", comentou uma seguidora da página. "Não sei quem é mais sortudo", apontou outra. "Nossa, potencial para ser o casal mais lindo desse Brasil", exaltou uma terceira.

A apresentadora Patrícia Ramos anunciou que estava solteira em maio. Ela e Diogo Vitório estavam junto há 5 anos. Em entrevista ao Vaca Cast, ela revelou que o casamento passava por crises.

"Eu queria me separar há mais de um ano. Só que por ter aquela coisa da religiosidade de 'não casei pra separar', 'Deus não quer isso', eu fui aguentando e suportando muitas coisas até que chegou um ponto que eu percebi que não merecia mais passar por isso", disse sem entregar detalhes.

Patrícia Ramos teria se separado um dia antes do Dia das Mães e aproveitou a data para comunicar a decisão aos parentes. "Se eu não contasse pra minha família, eu ia voltar atrás como todas as outras vezes. E eu realmente estou quebrada. Não me enxergo, estou anulada, preciso viver e voltar a ter meu brilho. Antes de ir embora, reuni todos na sala, e falei que estava me separando".

SOCORRO QUE PATRICIA RAMOS E BACO TÁ ROLANDO MESMO 🗣 pic.twitter.com/f4DQT7LNnR — maria (@sens4ta) August 25, 2023