Lázaro Ramos brinca com términos dos famosos: 'Sem planos de separar'









Nesta terça-feira (26), Lázaro Ramos esteve no "Mais Você" e brincou com Ana Maria Braga sobre os términos de casais de famosos que ocorreram nos últimos dias. O ator analisou as possibilidades de colocar um ponto final no casamento com Taís Araújo.



O ator iniciou falando que recebe mensagens quando um casal famosos se separa: "Vou fazer uma brincadeira porque sei que o tema hoje é término. Porque toda vez que alguém separa, as redes sociais começam a falar da gente. Sempre tem umas frases assim: 'Se Taís e Lázaro se separarem, eu não acredito mais no amor".



Em seguida, ele ironizou: "Então, hoje eu queria aproveitar para anunciar que depois de 19 anos de casado, eu e Tais tomamos uma decisão.



"É uma coisa forte que vou dizer. Depois de 19 anos de casados, decidimos ficar mais 19 de casados, pelo menos. Talvez a gente fique mais 19 porque não temos plano nenhum de se separar", completou ele.



🚨 Depois de 19 de casados, Lázaro Ramos e Taís Araujo tomaram uma decisão! 🚨 #MaisVocê pic.twitter.com/TPfPhSbarG — gshow (@gshow) September 26, 2023













