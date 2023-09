Reprodução / Instagram Ex- ator Global perdeu os pais em menos de uma semana

Na última segunda-feira (25), o ex-ator da Globo, Marcelo Saback anunciou a morte do pai , Seu Saback. É a segunda morte na família do artista na mesma semana - há quatro dias ele também perdeu a mãe.

"Paizão amado! É tanta gratidão por tudo e por todos nós. Sempre me disseram que eu parecia com você. Na verdade, foi o que tentei a vida toda! Você é minha referência. Vá com Deus, na paz e na luz! Missão cumprida com louvor e muito amor. [... ] Saudades eternas", legendou o post cheio de registros do pai.

Ele já havia se despedido da mãe na quinta-feira passada (21).

O artista já havia se despedido da mãe na última quinta-feira (21). "Sua linda trajetória por aqui terminou, mãe, mas outra, mais luminosa, se inicia! Vá em paz e com Deus! Você é a razão de todos e de tudo em nós! Sempre foi, para sempre será! Te amo, infinito!", declarou no dia.

A perda conjunta emocionou os seguidores do ator. "Seus pais concluíram os seus ciclos neste plano. E concluíram lindamente, porque deixou filhos incríveis", disse um. "Seus pais, lindos de viver, estarão te abençoando sempre. Meus sentimentos, meu carinho e meu amor para a sua família", comentou Lilia Cabral. "Saback, um beijo. Eu sinto muito", falou Mônica Martinelli.

