Reprodução / Instagram / @anacastelacantora Ana Castela

Após anunciar o término com o cantor sertanejo Gustavo Mioto , Ana Castela se tornou um dos assuntos mais comentados da Web por outro motivo: a sexualidade. Isso porque diversos internautas levantaram rumores de que ela teria interesse em mulheres.



No TikTok, uma usuária identificada como Calistah, foi direta no questionamento feito à cantora e perguntou: “Mas, assim amiga, é ou não é? Dá pra gente pensar umas besteiras?”.



O vídeo viralizou na plataforma e chegou até Ana Castela , que respondeu o questionamento e negou que tivesse algum tipo de interesse amoroso em mulheres. “Não sô”, escreveu ela, que ainda adicionou um emoji chorando e outro sorrindo.



Ex-namorados, Ana Castela e Gustavo Mioto anunciaram o término do namoro, que durou 3 meses, na última segunda-feira (25), data em que os ex-casais Sandy e Lucas Lima , e Paula Fernandes e Rony Cecconello também divulgaram o fim da relação.

Assista ao "Ponto iG", programa do portal com as principais notícias da semana: