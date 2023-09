Reprodução/Instagram Lucas Lima anunciou o fim de seu casamento com a artista

O anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima, nesta segunda-feira (25), mexeu com o mundo dos famosos. Várias celebridades se mostraram surpresas com o fim do casamento dos artistas, que durou 15 anos. Ao todo, Sandy e Lucas se relacionaram por 24 anos.



Giovana Lancellotti, Duda Beat, Marcelo Serrado, Fernanda Souza e Fernanda Gentil deixaram comentários de apoio para o ex-casal. "Que vocês sejam muito felizes, sempre", disse Lancellotti.





"Coração partido…. Mas torcendo para que o de vocês se recupere o mais rápido possível. Vocês só merecem tudo de bom. Sempre", apoiou Fernanda Gentil. "Muito amor para vocês", completou Ticiane Pinheiro.

Celebridades como Maísa, Felipe Andreolli e Fernanda Souza preferiram deixar apenas emojis de apoio aos dois.





Sandy e Lucas pediram a compreensão do público: "A gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. Temos um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido".