Reprodução Paula Fernandes e Rony Cecconello





A cantora Paula Fernandes anunciou o fim do relacionamento com Rony Cecconello nesta segunda-feira (25). Através de um desabafo, a cantora pediu respeito ao momento delicado.



"Em respeito a todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que meu relacionamento chegou ao fim. Agradeço o carinho de todos e peço que respeitem este meu momento. Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas. Porque eu sou amor. Sou feita de amor", disse Paula Fernandes.





A cantora seguiu reforçando que acredita no amor, mesmo após o fim do relacionamento com Rony Cecconello. "Eu sigo adiante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo para mim", completou.

A declaração de Paula Fernandes dividiu a web. Parte dos internautas lamentou mais um fim de relacionamento nesta segunda-feira (25), já que Sandy e Lucas Lima e Ana Castela e Gustavo Mioto terminaram os relacionamentos hoje.

"Depois da Ana Castela e da Sandy, agora foi a vez da Paula Fernandes anunciar o fim do relacionamento de anos. Qual será o próximo casal?", perguntou um internauta.

Outra parte ficou surpresa ao saber do relacionamento de Paula Fernandes. A cantora costumava blindar o namoro com Rony e foi vista poucas vezes ao lado do empresário.

"Minha surpresa é alguém aguentar a Paula Fernandes", ponderou um internauta. "Eu nem sabia que a Paula Fernandes namorava", completou.

Paula e Rony estavam juntos desde 2019. O pedido de namoro aconteceu no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Paula apagou as fotos ao lado do ex-namorado das redes sociais.