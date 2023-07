‘Talarica Gospel’

Quem acompanhou o folhetim desde o início se lembra que o personagem de MC Cabelinho começou tendo um romance com Kate. O casal ficou junto por um bom tempo, mas se separou ao decorrer da trama. Jenifer, além de se envolver com o ex da melhor amiga, não teve responsabilidade afetiva e sequer conversou com ela.