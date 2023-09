Reprodução/Jovem Pan - 25.09.2023 Âncora Rafael Colombo errou nome da Jovem Pan ao vivo e chocou a repórter Iasmin Costa





Rafael Colombo errou o nome da Jovem Pan ao estrear como âncora do "Jornal da Manhã", nesta segunda-feira (25). O jornalista mencionou a empresa em que trabalhava anteriormente, a CNN, e chocou a repórter que participava da chamada ao vivo.

"Seguimos juntos aqui no 'Novo Dia' da CNN Brasil, da... Perdão, é a força do hábito. Da Jovem Pan", afirmou Rafael. O âncora seguiu normalmente o programa após se desculpar pelo erro, mas a repórter Iasmin Costa não escondeu a surpresa com a confusão do colega.





Na medida que Colombo seguia na transmissão, Costa apareceu chocada enquanto estava posicionada para a entrada ao vivo no jornal. A repórter deu uma risada e logo voltou a ficar com a expressão séria. A reação viralizou nas redes sociais.

Rafael Colombo trabalhou na CNN por três anos e substituiu Thiago Uberreich no comando da atração matinal na Jovem Pan. Veja abaixo o vídeo do momento:





