Reprodução/Instagram Anderson, do Molejo, é internado com pneumonia; veja quadro de saúde

Anderson Leonardo, do grupo Molejo, foi internado no domingo (10) para tratar uma pneumonia. A equipe do vocalista detalhou o estado de saúde dele através das redes sociais do grupo e do artista.

Em um hospital no Rio de Janeiro, Anderson foi diagnosticado com embolia pulmonar com quadro estável.





"A assessoria do grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico do cantor Anderson Leonardo que outrora foi diagnosticado com pneumonia, porém após uma revisão médica e novos exames mais específicos foi constatado uma embolia pulmonar com o quadro estável", informaram.

Ainda na nota, a equipe pediu pelas orações dos amigos e fãs. Segundo eles, a agenda do grupo seguirá com os cinco integrantes.

Vale lembrar que 2022 Anderson Leonardo foi diagnosticado com câncer e dois meses depois do anúncio, o cantor declarou a sua cura.

