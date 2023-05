Reprodução/YouTube - 19.05.2023 Anderson Leonardo, do Molejo, retomou tratamento contra câncer





Anderson Leonardo, cantor do Molejo, vai retomar o tratamento contra o câncer após a doença atingir os testículos. O artista foi diagnosticado com um tumor na virilha em outubro de 2022 e disse estar curado dois meses depois.

O integrante do grupo musical explicou que notou a volta da doença após perceber o inchaço em outra parte da região íntima. "Quando vi que estava voltando a inchar, agora vi que estava inchando em outra região, o popular saco. Está muito inchado. É fod* para colocar uma roupa, muito complicado", afirmou ao podcast "Rocinha Cast".





Leonardo relembrou um caso em que fãs notaram o inchaço durante um show. "Vi que um casal ficou me olhando assim. Queria entrar em um buraco. O casal saiu, senti que foi comentado, sabe? Ficava tentando puxar a camisa. Mas agora estou usando uma camisa mais longa. Comecei a ficar preocupado com isso. Cheguei no camarim e comecei a chorar. É fod* para mim", declarou.

O cantor relatou que vai retomar o tratamento para que o câncer não espalhe para outras partes do corpo. "Estou me preparando para uma nova fase, mas estou legal. O meu câncer é um câncer raro, que já consegui controlar. Mas sempre tem a possibilidade de ele irradiar para outro lugar. Essa semana foi muito pesada para mim, mas já conversei com a galera do grupo e vou enfrentar isso. Vou lutar até o final", destacou.

Anderson ainda recordou como foi o momento da descoberta inicial da doença: "Esava sentindo uma coisa muito pequena e falava: 'Não deve ser nada, deve ser uma gordurinha'. Daí foi crescendo. Eu e minha namorada procuramos o urologista. Ai o cara falou para fazer uma biopsia. Quando fez, deu que eu tinha um tumor maligno na região da virilha. Primeiro, quando o cara falou, pirei o cabeção. Fiquei parado, já não estava ouvindo mais".

O atual tratamento do cantor do Molejo acontece com radioterapia, não repetindo a quimioterapia que realizou inicialmente após o primeiro diagnóstico.





