Reprodução Instagram - 20.09.2023 Bruna Biancardi

Bruna Biancardi reapareceu nas redes sociais após ter se pronunciado sobre as polêmicas no relacionamento com o jogador Neymar Jr. , acusado de traí-la mais uma vez . Por meio do Instagram, ela fez um post nesta quarta-feira (20).



Na publicação, feita via stories, ela aparece com um top cinza e mostra o crescimento da barriga. Biancardi está à espera de Mavie , fruto da relação com o atleta. Além da bebê, Neymar é pai de Davi Lucca, de 12 anos, filho dele com a ex Carol Dantas .



Ontem (19), ela rompeu o silêncio após vídeos de Neymar Jr. , em uma balada com duas mulheres, uma loira e outra morena, viralizarem na Web. “Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada”, iniciou.



Bruna destacou que se concentraria na gestação de Mavie. “Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, finalizou.

