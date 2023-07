Reprodução/Instagram - 25.07.2023 Bruna Biancardi está grávida de Neymar





Bruna Biancardi mostrou nas redes sociais um presente que ganhou de Carol Dantas, ex de Neymar, com quem o jogador de futebol tem um filho, Davi Lucca. A influenciadora compartilhou uma interação com a mãe do primogênito do atleta nas redes sociais, nesta segunda-feira (24), nos stories do Instagram.

Na publicação, Bruna aparece conversando com Carol em uma chamada de vídeo pelo celular. A ex de Neymar exibe uma meia de bebê que pretende dar para Mavie, filha que Biancardi espera com o jogador de futebol.





A foto foi compartilhada por Adenacia Anastasia, amiga de Dantas, e afirma que a ex de Neymar está "mimando" a bebê com roupas. "Mimando a Mavie com os lookinhos", afirmou na postagem que Bruna compartilhou.

Carol Dantas apresenta uma boa relação com Neymar e Bruna Biancardi. O grupo curtiu o réveillon de 2023 junto e a ex do jogador celebrou o anúncio da gravidez da influenciadora em abril. "Seu irmão já está fazendo mil planos com você", disse na época.

