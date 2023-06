Reprodução/Instagram Web reage ao nome da filha de Neymar e Bruna

Bruna Biancardi resolveu matar a curiosidade dos seguidores em revelar o nome da filha que espera com Neymar Jr.

Pelos Stories do Instagram, a influenciadora contou que a bebê chamará Mavie, que significa "minha vida".





Com a divulgação, os internautas opinaram sobre a escolha do casal e se divertiram com a diferença dele.

Mavie is the new Valentina. — Beatriz (@munizbea8) June 26, 2023









Um novo portal de nome acaba de ser aberto. Está iniciando a geração Mavie. https://t.co/OQdrWvEQBh — Rodrigo 🇾🇪 #ForaCasares (@rodrimoura_spfc) June 26, 2023





não acredito q o nome da filha do neymar vai ser mavie mano esse é o meu nome fav e espero q não vire um nome normal pq olha eu vou ficar mto p da vida se isso acontecer — maria ❤️‍🔥 (@absfragrant) June 26, 2023





Que nome lindo da neném da Bruna Biancardi🥹🥹🥹🥹

Me apaixonei por mavie agora ☹️☹️ — ִֶָ (@witheloisa) June 26, 2023





