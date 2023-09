Reprodução/montagem Pai de Neymar deixa dúvidas sobre noivado do jogador com Biancardi

Isso está muito confuso! Após o vídeo de Naymar Jr. na balada com duas mulheres circular pelas redes sociais e deixar fãs intrigados, o pai do atleta comentou se o filho estaria solteiro ou não. Bruna Biancardi e Neymar Jr. noivaram em abril de 2022 e estão a espera da primeira filha.

Questionado sobre o comportamento de Neymar na boate espanhola , o empresário pai do atleta respondeu: "Ele é solteiro". Logo em seguida ele contornou: "Ou não", adicionou.

Pressionado sobre o verdadeiro status de relacionamento do filho com a influenciadora Bruna Biancardi, o pai responde: "Tem um relacionamento e ninguém tem nada a ver com isso". A conversa foi divulgada pelo jornalista Leo Dias.

Nesta segunda-feira (18), foi divulgado um vídeo em que Neymar Jr. aparece em uma boate espanhola com duas mulheres, uma loira e uma morena. No registro é possível ver o atleta conversando com a loira, demonstrando intimidade.

Em junho, o casal virou centro de polêmica após a infidelidade do craque da Seleção ser exposto publicamente. A modelo Fernanda Campos revelou ter tido relações com Neymar na véspera do Dia dos Namorados. No Instagram, ele admitiu a traição e publicou um texto se retratado com a influenciadora.

Neymar e Bruna Biancardi estão noivos desde 2022. Em abril, o jogador e a paulistana anunciaram que estão a espera da primeira filha do casal, que será batizada como Mavie.