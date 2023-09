Reprodução/Instagram Bruna espera uma filha de Neymar

Neymar foi acusado, mais uma vez, de trair a namorada Bruna Biancardi. O jogador foi visto em uma casa noturna em Barcelona, na Espanha, com duas mulheres . Com isso, ele começou a ser criticado na web. Internautas também mandaram um recado para a influenciadora, que não se pronunciou sobre o caso.







No vídeo, Neymar aparece bem próximo das mulheres, conversando ao pé do ouvido com as desconhecidas. Enquanto isso Bruna, que está grávida dele, estava no Brasil.

Neymar sendo flagrado de novo traindo a mulher Bruna Biancardi gravida na Espanha. pic.twitter.com/YOoPyF3wgN — Choquei do Barça (@choqueifcb) September 18, 2023

Os internautas, então, comentaram a atitude do atleta. "Depois vem chorar, porque foi acusado disso e daquilo. Tem que se lascar mesmo. Todo dia uma história", disse uma. "Nunca vi um cara com a noiva grávida ir para a balada. Já tá errado aí", afirmou outra. "Não é segredo que ele trai sem culpa nenhuma mesmo", escreveu uma terceira.

Outros usuários do Twitter alertaram Bruna. "Bruna, quando você vai cair na real, gata? Tão linda, mas infelizmente... dá chance demais", opinoy uma. "Na boa, ela deve ter algum acordo com o Neymar. Onde ela vai aceitar passar por tudo isso? É triste", disse outro. "E ela vendo o ultrassom da filha sozinha. Que fase, né", comentou mais um internauta.

Após o vídeo repercutir, a assessoria de Neymar se manifestou. "Não tem nada demais. Não é segredo que ele foi para Barcelona ver o Davi e também para o aniversário do filho da Carol [Dantas]. E depois saíram com os amigos para esse local", declarou.

