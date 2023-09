Reprodução/Instagram Bruna Biancardi desabafou sobre lealdade dias antes da suposta traição

A suposta nova traição de Neymar Jr está dando o que falar nas redes sociais e ganhou um capítulo de flashback na noite desta segunda-feira (18). Os internautas relembraram um desabafo de Bruna Biancardi nas redes sociais.

Durante o final de semana, a influenciadora compartilhou uma publicação sobre lealdade, mas logo apagou o post do seu perfil do Instagram.





"Se você não é leal a quem tá todo dia do teu lado, você não é leal a ninguém", era o que dizia a publicação.

Vale lembrar que no último sábado Bruna Biancardi postou um story sobre lealdade e apagou pic.twitter.com/8CGPBV1iJP — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 18, 2023





Suposta traição

Neymar Jr. foi flagrado com duas mulheres em uma balada em Barcelona, na Espanha. O vídeo divulgado nesta segunda-feira (18) mostra o jogador falando com uma mulher loira e outra morena. No vídeo que circula pelas redes sociais, Neymar Jr. aparece na boate Sala Apolo, em uma festa.

A gravação registra o atleta falando no pé do ouvido de uma mulher loira, que também estava acompanhada de outra mulher morena. As informações foram publicadas no portal Leo Dias.

Juntos ou não?

Após o vídeo de Naymar Jr. na balada com duas mulheres circular pelas redes sociais e deixar fãs intrigados, o pai do atleta comentou se o filho estaria solteiro ou não . Questionado sobre o comportamento de Neymar na boate espanhola, o empresário pai do atleta respondeu: "Ele é solteiro". Logo em seguida ele contornou: "Ou não", adicionou.

Pressionado sobre o verdadeiro status de relacionamento do filho com a influenciadora Bruna Biancardi, o pai responde: "Tem um relacionamento e ninguém tem nada a ver com isso". A conversa foi divulgada pelo jornalista Leo Dias.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: