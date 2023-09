Reprodução Youtube - 19.09.2023 Russell Brand, ex-marido de Katy Perry

Ex-marido da cantora Katy Perry, de 38 anos, Russell Brand, de 48, recebeu acusações de quatro mulheres por crimes envolvendo estupro, agressão sexual e abuso emocional. De acordo com uma reportagem do “The Sunday Times” , os crimes teriam acontecido entre os anos de 2006 e 2013.



Uma das vítimas, Nadia, contou ao “The Sunday” que foi estuprada contra a parede na casa de Russell, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no ano de 2012. Fora o relato da vítima, a reportagem conta com prints das supostas conversas entre Nadia e Brand. Além disso, o texto tem registros médicos que comprovariam as denúncias levantadas por ela.



“Emocionalmente abusivo e controlador”, definiu outra vítima em referência ao comportamento de Russell. Dessa vez, Alice. Ela relatou que se envolveu com o ex-marido de Katy Perry quando tinha 16 anos e ele 30, e que ele já removeu o preservativo durante o ato sexual sem o consentimento dela.



Russell Brand fez um vídeo negando as acusações. Segundo ele, “os relacionamentos” que teve “foram sempre consensuais”. “Sempre fui transparente naquela época”, afirmou ele, que declarou que era “promíscuo”. “Durante aquele período de promiscuidade, os relacionamentos que tive sempre foram consensuais”, contou.



Caso você se identifique ou conheça uma mulher passando por algum tipo de violência ou abuso, denuncie! Ligue 180