Reprodução / Instagram Lima Duarte se emociona lembrando da primeira transmissão brasileira de TV

O ator Lima Duarte se emocionou ao relembrar da primeira transmissão de TV no Brasil, que completou 73 anos nesta segunda-feira (18). No vídeo compartilhado no Instagram, ele disse: "Dos que estavam na festa de inauguração, acho que só eu estou vivo."

Com 93 anos de idade, o artista recontou o entusiasmo que a televisão despertou na população desde o início. “A paixão foi imediata e avassaladora. O povo amou a televisão no momento em que bateu os olhos ali.” Além de ter sido a primeira transmissão, ela também marcou a inauguração da TV Tupi.

A primeira fala exibida foi: "Boa noite. Está no ar a televisão do Brasil", dita pela atriz Sonia Maria Dorce, que tinha apenas 6 anos na época.

"Eu colaborei com a primeira transmissão oficial da televisão no Brasil que aconteceu em 18 de setembro de 1950. E por conta disso, hoje é comemorado o Dia Nacional da Televisão. Viva a TV!", Lima Duarte legendou o post.

Nos comentários, os seguidores também se emocionaram. "Eu me emociono cada vídeo que o senhor faz… eu amo te ouvir! Obrigada por existir!", comentou uma fã. "Grande Lima Duarte, é ótimo ouvir suas narrativas", disse outra. "Ah! Você....esses teus vídeos aqui no Instagram são ouro puro, meu lindo Lima", elogiou o ator Matheus Natchtergaele.