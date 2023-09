Reprodução/Instagram - 17.09.2023 Andressa Urach curtiu balada após internação para cirurgia





Andressa Urach curtiu uma balada na madrugada deste domingo (17), poucas horas após receber alta hospitalar. A modelo foi internada no sábado (16) para realizar uma cirurgia de emergência , em que retirou uma pedra dos rins. Nas redes sociais, ela ressaltou que aproveitaria a noite "comportada".

"Advinha como estou? Prontinha para sair. Mas vou me comportar, prometo não beber e nem ficar de pé. Vou ficar sentadinha, comportadinha, olhando todo mundo se divertir. Porque minha diversão também é olhar os outros se divertirem", afirmou nos stories do Instagram.







Urach ainda postou uma foto na balada, segurando um drink sem álcool e com uma reflexão de que "a vida é muito curta para você deixar de fazer o que ama". "Depois de dormir muito no hospital, então decidi curtir um sertanejo top, sentada nesse sofá confortável e bebendo um drink maravilhoso sem álcool com as minhas amigas que amo", completou.

Antes de sinalizar que iria sair com as amigas, Andressa agradeceu o ex-marido por acompanhá-la na internação . Thiago Lopes havia desabafado sobre a relação com a modelo, apontando que os "amiguinhos de balada" da ex-esposa haviam sumido enquanto ela enfrentava o problema de saúde.

