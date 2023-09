Reprodução/Instagram Ricardo Tavares morreu após atropelamento





Ricardo Luiz Milane Tavares, conhecido como Rico Tavares, será velado neste sábado (16) em Niterói, no Rio de Janeiro. Conhecido por trabalhar com diversos famosos, o maquiador morreu aos 46 anos , após passar três semanas internado depois de sofrer um atropelamento.





O velório acontece entre as 14h e 16h no Memorial Campo da Paz, em Várzea das Moças. As informações foram divulgadas em um comunicado nas redes sociais de amigos próximos, como Danni Susuki, com a mensagem "celebrando a vida de Ricardo Tavares".

A atriz compartilhou uma homenagem emocionante ao maquiador, com quem trabalhou e tinha uma amizade de longa data. Suzuki fez atualizações sobre o estado de saúde do amigo ao longo das últimas semanas. Na última postagem, ela afirmou que o maquiador tentou abrir os olhos .

Rico foi inicialmente dado como desaparecido no fim de agosto e encontrado em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres, onde foi descoberto o atropelamento. Segundo nota do hospital de São Gonçalo, o maquiador morreu após uma parada cardiorrespiratória e a família doou as córneas de Tavares .

