Reprodução Danni Suzuki

A atriz Danni Suzuki fez uma homenagem emocionante ao amigo e maquiador Rico Tavares através das redes sociais. Nesta sexta-feira (15), foi divulgado a morte do profissional de 46 anos que estava internado na UTI após ter sido atropelado no Rio de Janeiro.



No Instagram, Danni Suzuki publicou uma lembrança dela com o amigo em um brinquedo de diversão. No vídeo, ambos aparecem rindo descabelados enquanto a plataforma do brinquedo fica girando.

"Não teve um dia sequer que não gargalhamos juntos até chorar, por qualquer besteira. Bastava te olhar e nós dois já sabíamos tudo. Sei tanto de você, tanto, mas tanto. A pureza entre nós nunca abriu espaço para que algum dia sequer nos aborrecêssemos um com outro. Nunca levantamos a voz um pro outro, ou nos desentendemos por alguma coisa que não concordávamos. O que foi isso!!? Que amigo é esse que parece um pedaço de mim!? Revejo cada minuto que tenho com você na minha memória. Continuo conversando com você como se estivesse ao meu lado todo tempo", iniciou.

"Meu corpo treme e me doí tanto sua partida. Compreendo tudo isso, mas meu Deus como doí. Muito obrigada meu amor por ter me preenchido com tanta cor, amor e vida! Cada plantinha que compramos juntos, cada viagem, cada conquista, cada reflexão sobre a vida que tivemos juntos, cada tudo tao nosso e especial fazem minha vida aqui ter sido a mais bela e sortuda de todas. Dentro de mim ta guardada sua magia, sua alegria, seu amor, seu cuidado, sua leveza, seu bom gosto, suas tiradas, suas palhaçadas, sua sofisticação. Te amo demais!!! Sinto você aqui todo tempo. Estou em mil pedaços… e cada um deles tem um pouco de você. Deus te guarde com paz até nosso reencontro", finalizou.