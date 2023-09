Reprodução/ Redes Sociais Ricardo Tavares é um maquiador conhecido no mundo das celebridades





O Hospital Estadual Alberto Torres informou que a morte do maquiador Rico Tavares , de 46 anos, aconteceu na madrugada desta sexta-feira (15), após uma parada cardiorrespiratória. O maquiador dos famosos tinha sofrido outra parada no fim da tarde de quinta-feira (14), revertida pelos médicos do hospital.





O maquiador, que estava em coma, respirando com ajuda de aparelhos e fazendo uso de medicação para manter o quadro estável, morreu por falência múltiplas dos órgãos. Rico estava internado há 24 dias no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade após ser atropelado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

A família de Rico Tavares escolheu doar as córneas de Rico após uma abordagem dos profissionais da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital Estadual Alberto Torres.

É importante ressaltar que órgãos não foram doados porque o paciente não entrou no protocolo de morte encefálica.

Amigos próximos do maquiador, como as atrizes Regina Casé e Amanda Lee, lamentaram a morte do maquiador em postagens nas redes sociais. Tavares já trabalhou com nomes como Maite Proença, Claudia Ohana, João Vicente de Castro e Letícia Spiller. Além de parceira de trabalho, Dani Suzuki também era grande amiga do maquiador e se mobilizou nas redes sociais após o acidente.

Rico Tavares foi inicialmente dado como desaparecido no fim de agosto e encontrado em estado grave no hospital de São Gonçalo, onde foi descoberto o atropelamento. Suzuki fez atualizações sobre o estado de saúde do amigo ao longo das últimas semanas. Na última postagem, ela afirmou que o maquiador tentou abrir os olhos.