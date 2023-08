Reprodução/Instagram - 24.08.2023 Danni Suzuki fez apelo para encontrar amigo desaparecido, Ricardo Tavares





Danni Suzuki pediu ajuda dos seguidores nesta quinta-feira (24) para encontrar Ricardo Tavares, amigo da atriz que desapareceu na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O maquiador foi visto pela última vez em 22 de agosto, enquanto deixava um sítio em Itaboraí e se direcionava a uma casa em Itapuaçu.

"Amigos, meu melhor amigo, meu irmão, que preenche minha vida com tanta cor e amor há 25 anos coladinho comigo, sumiu anteontem, saindo do sítio em Itaboraí e indo para a casa nova em Itapuaçu. Levando umas plantinhas no carro para plantar lá. Nesse trajeto ele sumiu", afirmou em publicação no Instagram, que traz imagens de Suzuki com o amigo.





A atriz continuou o apelo para obter ajuda na busca pelo "irmão": "Meu Deus. Não consigo mais imaginar o que pode ter acontecido, então estou agarrada com Deus e pedido que por favor, divulguem! Ricardinho é um dos melhores maquiadores do nosso país! Um ser maravilhoso, criativo, alegre e mais do que magico".

Danni Suzuki reforçou o pedido em um vídeo gravado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), em que ela aparece emocionada falando do desaparecimento. "Estou desde a madrugada passada procurando por ele, agora fui autorizada a divulgar [...] Peço a vocês todas as orações possíveis, porque essas horas é só Deus mesmo. Mas peço que vocês divulguem", disse.









+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa de variedades do portal: