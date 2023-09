Reprodução Instagram - 17.07.2023 Letícia, Maria Guilhermina e Juliano Cazarré





Juliano Cazarré atualizou o estado de saúde da filha mais nova, Maria Guilhermina, em uma publicação nas redes sociais. O ator comentou a previsão de alta da caçula de 1 ano, que foi internada na UTI após passar mal e ser diagnosticada com bactérias resistentes .

Em um vídeo publicado no Instagram, Cazarré contou que parou para conversar com os seguidores após retornar das gravações nos estúdios Globo. O ator está no ar na emissora como Pascal, vilão um dos vilões da atual novela das sete, "Fuzuê".





Juliano falou do revezamento com a esposa, Letícia Cazarré, no hospital e citou quando a filha deve receber alta hospitalar. "A correria continua aqui. A Guilhermina está no hospital com a Letícia, dormi com ela a noite passada. Ela está bem, se recuperando bem. Se Deus quiser, semana que vem, lá para quarta-feira, talvez, ela já esteja em casa de novo", afirmou.





Já Letícia desabafou nas redes sociais enquanto acompanha Maria Guilhermina na nova internação. A esposa do ator disse que foi criticada por continuar trabalhando enquanto a filha está hospitalizada. A stylist relembrou a trajetória da caçula no desabafo, já que ela nasceu com uma cardiopatia rara e passou um longo período no hospital ao longo do primeiro ano de vida.

"Tem uma galera aí que nunca teve filho com doença grave, nunca pisou numa UTI (quem dirá viver mais de 3 mil horas dentro de uma, como é o meu caso), nunca levou o filho para fazer uma cirurgia (quem dirá um recém-nascido!), nunca viu o filho ter uma parada cardiorrespiratória, nunca viu filho ter choque séptico (eu já vi quatro!), mas que vai achar um absurdo eu estar trabalhando em vez de estar chorando! Vai entender", declarou.

Recentemente, Letícia revelou que está grávida do sexto filho com Juliano Cazarré . Além de Guilhermina, os dois já são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2.

