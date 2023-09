Reprodução/Instagram - 15.09.2023 Regina Casé lamentou morte do maquiador Rico Tavares





Regina Casé lamentou a morte de Rico Tavares em uma publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira (15). Conhecido pelo trabalho com celebridades, o maquiador sofreu um atropelamento em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e morreu após ficar internado por três semanas no Hospital Estadual Alberto Torres .







A atriz publicou algumas fotos de Rico com ela e familiares, ressaltando o carinho do maquiador na legenda do post no Instagram. "Nosso Ricardo querido partiu. Esse doce de amigo que durante tantos e tantos anos cuidou de mim como maquiador e cuidava de toda minha família com esse carinho que nos emociona nestas fotos todas. Só lembranças cheias de ternura", afirmou.

Casé citou momentos ao lado de Rico, como quando o maquiador ninou o filho dela e cortou o cabelo da criança pela primeira vez, nos bastidores do filme "Que Horas Ela Volta?" (2015). "Nós viajando por aí afora, entrando nas florestas e mares. Ele sempre dizendo que passou a amar as árvores por causa do 'Um Pé de Quê?', que fizemos juntos pelo Brasil todo", disse, citando o programa que apresentou no Canal Futura.

"São essas e muitas outras memórias amoras que vamos guardar para sempre em nossos corações. Vou escolher uma árvore bem bonita pra plantar em seu nome", complementou. Veja abaixo a postagem na íntegra:













