João Guilherme Silva, filho de Faustão, foi à Brasília na tentativa de mudar a legislação da doação de órgãos no Brasil. O apresentador defende a causa na capital do país após o pai passar por um transplante cardíaco bem-sucedido e receber alta no último final de semana .





"Acabamos de pousar em Brasília. Viemos por uma causa muito bacana, que é em relação à doação de órgãos", afirmou nos stories do Instagram, nesta terça-feira (12). João contou que se encontrará com políticos na busca de mudar a lei para uma doação presumida, em que todos são doadores até que a pessoa registre o contrário.

"Viemos aqui tentar mudar essa legislação, falar com os deputados, senadores, para ver se conseguimos mudar a legislação para doação presumida. Ou seja, todo mundo é doador, até que a pessoa decida não querer ser mais e se pronunciar. Vamos tentar mudar a história do Brasil e que todas as pessoas que estão na fila hoje consigam um órgão mais rápido", declarou.

Fausto Silva foi internado no início de agosto para tratar um quadro de insuficiência cardíaca e realizou o transplante após passar pela fila de espera do SUS. Após deixar o hospital, o apresentador revelou a inspiração em Anne-Marie, enteada de João Guilherme que também passou por um transplante de coração .

