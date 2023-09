Quem é Anne-Marie, inspiração de Faustão no transplante de coração

"Nunca esperei virar uma coisa tão grave. Sentia muito cansaço, falta de ar e de energia. Lembro exatamente que um momento muito difícil para mim foi na escola, porque subia as escadas e ficava muito cansada, sentia muita insuficiência e não conseguia respirar direito. Comecei a me perguntar porque era tanto uma tortura subir essas escadas [...] Tudo que eu fazia levava um esforço a mais e me cansava mais", contou a adolescente.