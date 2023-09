Reprodução Faustão recebe alta





O apresentador Fausto Silva recebeu alta médica neste domingo (10) após ter passado por um transplante de coração no dia 27 de agosto. Faustão estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP).

O boletim médico diz que Faustão "seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco".



A equipe que acompanha Faustão é formada por Fernando Bacal (cardiologista), Fábio Antônio Gaiotto (cirurgião cardiovascular) e Miguel Cendoroglo Neto (diretor médico).





Na sexta-feira (1º), Faustão foi liberado da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Albert Einstein diante da boa recuperação após a cirurgia de transplante de coração.

Um dia antes, o apresentador surpreendeu os fãs ao aparecer em vídeo agradecendo as mensagens de carinho e as orações. Na gravação, ele também se emocionou ao falar do homem que doou o órgão.





Faustão deu entrada no hospital no início de agosto para receber tratamento devido insuficiência cardíaca. Devido à gravidade do quadro, foi informado que o apresentador precisaria entrar na fila de urgência para realizar o transplante de coração.

Em menos de uma semana da cirurgia realizada, o apresentador surpreendeu com a rápida recuperação da saúde.