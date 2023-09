Reprodução Instagram - 13.09.2023 Malu Mader e Cláudia Abreu

Com 57 anos recém-completados na última terça-feira (12), a atriz Malu Mader recebeu uma homenagem especial de uma amiga de longa data. Trata-se de Claudia Abreu , de 52 anos, que postou um texto de felicitações para a aniversariante nas redes sociais.



“Hoje é o dia dela. Uma das minhas pessoas preferidas desde sempre. Te amo, garota bronzeada! Vamos juntas até o fim”, escreveu Claudia Abreu na legenda da publicação, que acompanha também uma foto dela e de Malu em preto e branco.



Os colegas da classe artística celebraram a amizade das intérpretes e a aaniversariante nos comentários. Renata Sorrah, que estava no elenco de “Vai na Fé” como Wilma Campos, comentou: “Viva para as duas amigas que eu amo”. Juliana Paiva escreveu: “Viva Malu!”.



Além dos famosos, os comentários contaram com fãs, que ainda relembraram a a novela “Celebridade”, na qual as personagens delas eram inimigas. “Que bom que você perdoou ela por aquela briga lá no banheiro e tal”, brincou uma fã. “A dupla mais épica da TV brasileira”, opinou um segundo.

