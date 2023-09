Reprodução VMA: reação de Selena Gomez durante show de Olivia Rodrigo viraliza

A apresentação de Olivia Rodrigo no MTV Video Music Awards já entrou na lista de assuntos mais comentados. No evento realizado nesta terça-feira (12), a cantora de 20 anos chegou a assustar Selena Gomez com os elementos cenográficos que fizeram parte do show. A reação da ex-atriz da Disney virou meme nas redes sociais.

Um dos destaques da premiação, a jovem Olivia Rodrigo levou para o palco do VMA o hit “Vampire”, do álbum “GUTS“, e “Get Him Back!”. O primeiro cenário da apresentação foi composto por elementos que ilustravam uma floresta escura.

Além disso, a cantora preparou recursos pirotécnicos para compor a performance. Entretanto, a reação dos convidados dividiu opiniões. A atriz Selena Gomez foi flagrada com o semblante assustado durante a apresentação.

Confira:

Olivia Rodrigo performs "Vampire" from her sophomore album GUTS at the 2023 #VMAs pic.twitter.com/qJLxwD4qht — The Hollywood Reporter (@THR) September 13, 2023









Not Selena Gomez covering her ears during Olivia Rodrigo performance 😭 pic.twitter.com/aeXjQ8tl2e — 👰🏾‍♂️ (@ReigningMinaj) September 13, 2023