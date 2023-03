Reprodução/ GNT Claudia Abreu no "Saia Justa"

Nesta quarta-feira (29), Cláudia Abreu contou, no "Saia Justa", que enviou uma carta a Malu Mader para evitar que rivalidade que as pessoas criavam entre elas durante a novela Celebridade, em que as duas interpretavam as inimigas Maria Clara e Laura, impactasse na amizade dela.

"Quando a gente fez Celebridade, começaram a criar uma rivalidade que existia na novela. E, fora, foi se criando um pouco esse ambiente", relembrou Cláudia. Ela contou que decidiu, então, esclarecer a situação com Malu Mader.

Leia também BBB 23: Paulo Vieira e Gabriel Santana fazem paródia com novela do SBT

"Eu me lembro que em um determinado momento eu escrevi uma carta para ela [Malu] e falei assim: 'você sabe que isso pertence à novela, que é bom para as pessoas estimularem isso, mas isso não nos pertence. A gente tem que se blindar disso'. E a nossa amizade ficou preservada", contou ela.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



A atriz ainda relatou que Malu Mader participou de momentos importantes da vida dela. em sua vida e contou: "Eu fiquei em trabalho de parto porque eu queria parto normal. Fiquei de 19h às 7h [no hospital], que foi quando a Maria nasceu, e ela [Malu] ficou lá".

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente