Reprodução Kayky Brito: novo boletim médico indica melhora do estado de saúde

O ator Kayky Brito está se recuperando do atropelamento do dia 2 de setembro, quando sofreu politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Nesta terça-feira (12) foi divulgado novo boletim médico que indica melhora progressiva no quadro de saúde.

Internado no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, Kayky Brito foi atropelado por um carro de modelo Fiat Cronos. O ator estava em um quiosque na Barra da Tijuca com o apresentador Bruno De Luca.

"O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito apresenta progressiva melhora clínica, porém ainda necessita de cuidados intensivos", diz o documento.





Caso Kayky Brito

Kayky Brito foi atropelado em 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Em estado grave, o artista foi transferido para o hospital particular Copa D'Or, onde realizou uma cirurgia para tratar fraturas pelo corpo. Ele segue internado no local e permanece com o quadro clínico “sob controle”.

Brito estava em um quiosque beira-mar e quase foi atingido por outro veículo antes do atropelamento, quando atravessava a avenida na direção do próprio carro, estacionado no lado oposto. O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo ao retornar para o estabelecimento. Diones Silva, que dirigia o veículo, ganhou o apoio popular após desabafar sobre o prejuízo com o acidente e a dificuldade de retornar ao trabalho. Em uma “vaquinha” online, ele arrecadou R$ 180 mil em poucas horas.

O caso também repercutiu nas redes sociais com comentários sobre Bruno de Luca, que estava com Kayky no quiosque, antes do atropelamento. Em depoimento à polícia, o apresentador afirmou que só soube que o amigo foi atropelado no dia seguinte, quando já estava em São Paulo para assistir ao festival The Town. Testemunhas apontaram que Bruno sabia que o ator foi atropelado e o apresentador foi acusado de omitir socorro. A equipe de Bruno De Luca quebrou o silêncio sobre as acusações e afirmou que a preocupação do apresentador é a saúde de Brito.