Reprodução/ Instagram Luisa Sonza e Demi Lovato fazem parceria em "Penhasco 2"

Na última terça-feira (2), Luísa Sonza liberou o novo disco "Escandalo íntimo", que já domina o Top 10 do Spotify Brasil com seis músicas entre as 10 mais ouvidas. A parceria com Demi Lovato, com quem ela divide o palco Skyline no The Town, "Penhasco2" é a canção mais reproduzida do momento e chegou a quebrar recorde.

Luísa Sonza e Demi Lovato são as primeiras e únicas artistas na história a ter uma música com 2 milhões de streams na plataforma, no Brasil, segundo informações da Sony Music ao gshow



Além disso, todas as 18 músicas do novo disco estão no Top 50 da plataforma de áudio. A Dona Aranha", o feat com Baco Exu do Blues "Surreal", a declaração para o novo namorado "Chico" e a faixa que abre o ábum "Carnificina" também estão no Top 10 com mais um milhão de reproduções cada.