Reprodução Luísa Sonza canta 'Chico' no Altas Horas e reação do namorado gera discussão

Luísa Sonza gravou o programa 'Altas Horas' nesta semana e, após a apresentação do The Town , cantou a música 'Chico', em homenagem ao namorado Chico Moedas.





Um internauta gravou a reação do influenciador com a declaração na gravação e a cena viralizou e gerou discussão.

eu nao vou falar nada pic.twitter.com/VjH3773Z4R — corvo vagabundo (@achacotalada) September 6, 2023





As caras e bocas do amigo de Casimiro chamou a atenção. Para alguns, ele não "gostaria de estar ali", e para outros, ele "está completamente apaixonado".

A música conquistou o primeiro lugar do Top50 do Spotify Brasil, desbancando 'Penhasco2', parceria de Luísa com Demi Lovato .

Eles estão apaixonados muito legal isso — Nando Barros ⚫️⚪️🔥⚖️ (@NandaoBarros) September 6, 2023









Coitado desse rapaz, agora cada reação será minimamente vigiada, estudada, aprofundada. — Sabrina (@Sabrina6rsantos) September 6, 2023









Imagina ter que parecer emocionado toda vez q essa música for tocada, estamos do seu lado Chico — Victor Silva (@VictorKPd) September 6, 2023









nem o Chico aguento mais, tadinho — bárbara (@barbaradaora) September 6, 2023









essa reação dele depois dela cantar é ainda mais bonita, pt. ♥️ pic.twitter.com/qY5ODJ8q9C — gui monteiro ☁️ (@luis_guilherme) September 6, 2023