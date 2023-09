Reprodução - instagram - 9.9.2023 Isadora Pompeo e Luisa Sonza

A cantora gospel Isadora Pompeo agitou a web, neste fim de semana, após publicar uma indireta sobre uma artista que produz "praticamente um ritual satânico". Nas redes sociais, internautas entenderam o desabafo como recado para Luisa Sonza.



"Até os ‘crente’ usando as músicas de fundo de X pessoa, que semana passada tinha postado praticamente um ritual satânico (...) Indignada como eles escracham na nossa cara o diabo, depois vêm com uma música mansa e todo mundo simplesmente esquece do ritual que foi feito antes", escreveu Isadora Pompeo.

Leia também Quem é Chico e por que o namorado da Luisa Sonza dividiu o país?





A reclamação foi associada aos novos lançamentos de Luisa Sonza, que dividiu opiniões com a nova música "Campo de Morango" e depois lançou um álbum mais calmo, que conta até com uma polêmica "Bossa Nova".

"A Isadora Pompeo tá doidinha pra Luisa Sonza cantar no ouvido dela 'Isadora se tu me quiseres, sou dessas mulheres que se apaixonar'", ironizou um internauta, fazendo referência à música "Chico", de Sonza, a mais tocada do Brasil.

🚨FAMOSOS: A cantora gospel Isadora Pompeo postou um story criticando cristãos que estão ouvindo músicas do "mundo".



Ela disse estar indignada pois cantores escracham o diabo e depois mostram uma canção mansa. Internautas apontam que Isadora estaria falando sobre Luísa Sonza. pic.twitter.com/KkJ83cwuoS — efofoqueiro (@efofoqueiroo) September 9, 2023





"Poderia ter especificado a Luísa Sonza, mas preferiu generalizar e ganhar hater grátis. E sinceramente, quem é a Pompeo na fila do pão para falar de música?", questionou outra pessoa. "Isadora pompeo é uma chata que canta gospel gourmet! Sem credibilidade", reclamou outro.

No desabafo, Isadora Pompeo ainda questionou qual bíblia "os crentes" estavam lendo para consumir música do mundo e pediu atenção dos fãs. "O crente que em 2023 ainda consegue ouvir música do mundo, não pode estar lendo a Bíblia certa (...) Vamos acordar, galera! Eu acordei", completou.