Reprodução/Instagram 08.09.2023 Miá Mello faz piada com novo hit de Luísa Sonza, 'Chico'

Miá Mello usou as redes para fazer uma brincadeira com o novo hit de Luísa Sonza, "Chico". A atriz fez uma piada sobre a música em um vídeo que mostra a reação peculiar do atual namorado da cantora pop ao ouvir a canção dedicada a ele no programa "Altas Horas", da TV Globo.

O vídeo acabou repercutindo na web por revelar a expressão não muito alegre do influenciador enquanto escutava a declaração de Luísa no programa. Miá aproveitou para concordar que já estava ficando incomodada com a repetição excessiva da faixa.

"Se eu já não aguento mais, imagina o Chico", escreveu a artista em seu Twitter. Veja o vídeo:

Se eu já não aguento mais, imagina o Chico pic.twitter.com/fsmB4hK5oj — Miá Mello (@MiaMello) September 6, 2023









Os internautas também entraram na brincadeira junto com Miá. "Chico pisca três vezes se precisa de ajuda", "Eu não sou biólogo mas essa espécie está em profundo estado de sofrimento", "Não tem como negar que ele está com uma cara de cansado e um leve desespero".





