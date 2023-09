Reginaldo Teixeira - Divulgação Paulo André, Léo Santana e Léo Picon curtem The Town juntos

A primeira edição do The Town aconteceu nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O festival, além de contar com shows de artistas nacionais e internacionais, chamou atenção pela presença de muitos famosos que fugiram do povão e foram curtir os shows na polêmica área VIP.

O ambiente contava com diversas regalias, como a visão privilegiada do palco e muito conforto. As celebridades aproveitaram um serviço all inclusive de comidas e bebidas, lugares confortáveis para descanso, banheiro limpíssimo e até curtiram um pianista que tocava por lá.





O espaço gigante, inclusive, serviu para os famosos correrem de perguntas feitas pela imprensa. De recusas às grosserias, algumas celebridades - e até mesmo subcelebridades - não deixaram uma boa impressão no lugar de “prestígio”.

O iG Gente flagrou o ator Marcelo Mello Júnior e Thamara Térez, ex-participante do reality “Casamento Às Cegas”, da Netflix, fugindo de questionamentos sobre a vida amorosa. Vale lembrar que Thamara, por exemplo, ganhou projeção no mundo das subcelebridades ao expor justamente a vida amorosa no reality e nas redes sociais.

A influenciadora circulava ao lado do ex Alisson , que foi acusado de ter traído Thamara, mas desconversou do status da relação .

Pensa que acabou? A atriz Giovanna Antonelli deu cortes ao ser questionada sobre novelas nas plataformas de streaming. “Hoje é sobre o The Town”, disse ela.

Antipáticos com repórteres, mas queridos com os fãs

No espaço também havia influenciadores menos conhecidos, convidados das marcas, com os amigos e parentes. E, assim, a tietagem rolou solta na área VIP. Diferentemente do que fizeram com os jornalistas, as celebridades não se recusaram a tirar fotos com os admiradores.

Patrícia Poeta, Paulo André, Léo Santana, José Loreto e Giovanna Antonelli eram parados a todo momento para uma selfie com um fã. A intérprete da delegada Helô, inclusive, foi seguida até o banheiro pelos admiradores, que suplicavam por um clique ao lado dela.



Por falar em Patrícia Poeta, a apresentadora do “Encontro” chegou ao evento no sábado (9) distribuindo simpatia. José Loreto foi outra celebridade que se mostrou disposta a entregar o que se espera em um evento com influenciadores e formadores de opinião: conteúdo.

Porém, se algumas celebridades receberam muita atenção, outras passaram despercebidas. João Guilherme, Enzo Celulari, Tati Machado, Gabriel Fop, Rodrigo Santanna e Marcela Ricca circulavam tranquilamente pelo espaço.

Panelinhas e affairs

Na área vip, alguns famosos não se misturavam e preferiam formar uma panelinha. Ex-BBBs como Gabriel Fop e Tina Calamba curtiram o evento juntos e não foram vistos com outros participantes do “BBB 23”, como Domitila Barros, Larissa Santos, Fred Nicácio e Fred Bruno.

Fop, inclusive, vive a dúvida do arrebatamento. Cotado para “A Fazenda 15”, o ex-BBB pareceu não lidar bem com o destino Itapecerica da Serr a.

Jade Picon e Paulo André, que tiveram um affair no “BBB 22”, também foram flagradas juntinhos. Porém, PA garantiu ao iG Gente que está focado no esporte . Então tá, né?

E beijo na boca mesmo ficou por conta de casais já formados. Enzo Celulari, Karol Conká, Paulo André, Karoline Lima e outras celebridades viveram uma “seca” - ao menos diante dos holofotes. Karoline, por exemplo, contou ao iG que prefere beijar no off.

Vipão

Muitos famosos, no entanto, passeavam um pouco pelas áreas comuns do VIP e, logo, “desapareciam”. Giovanna Antonelli, Taís Araújo e Eliana estavam nesse time. Muitos deles iam ao Vipão, lugar exclusivo para as celebridades mais conhecidas da lista de convidados.

O iG Gente observou que artistas globais, cantores e apresentadores muito conhecidos tiveram acesso ao lugar exclusivo. Mas ex-BBBs, influencers e tiktokers se contentaram com os ambientes comuns da área VIP do The Town. Deste modo, o festival separou as celebridades, traçando uma linha entre os “artistas maiores” e aqueles que ainda tentam um lugar ao sol.

