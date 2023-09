Reprodução / Netflix Thamara Térez





Não vai ser dessa vez que os fãs de Thamara Térez e Alisson Hentges vão saber o real status de relacionamento do casal (ou ex-casal). Thamara foi flagrada pelo iG Gente curtindo o The Town, neste sábado (8), ao lado do gaúcho.



No entanto, ao ser questionada sobre um possível retorno do casal, Thamara fugiu da pergunta. Já Alisson preferiu adiantar o passo no espaço vip para tentar evitar burburinho. "A minha vida, no geral, está muito tranquila. Fazendo o que tenho que fazer, focada na minha carreira e em ficar bem", disse a ex-participante de "Casamento às Cegas 2", reality da Netflix.

Pouco disposta, Thamara poupou palavras e comentou que segue amiga de Verônica, Maíra, Amanda e Robert. "A gente curte muita coisa juntos", finalizou Thamara, que seguiu com Alisso pela área vip do The Town.





Recentemente, em maio deste ano, uma polêmica de traição decretou o fim do casal formado no reality Netflix. Alisson supostamente traiu Thamara com outra mulher e a foto do "flagra" viralizou nas redes sociais. Após a repercussão do caso, o casamento de Alisson e Thamara chegou ao fim em junho.

Porém, a reaproximação dos dois é notória. Alisson e Thamara curtiram o terceiro dia de "The Town" , no dia 7 de setembro, juntinhos, o que se repete neste sábado (9).

Na segunda temporada de "Casamento às Cegas: Brasil", Alisson e Thamara saíram com uma quantidade expressiva de fãs que aprovavam a união do casal. Recentemente, eles celebram um ano de casados e a mudança para um novo apartamento.