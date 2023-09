Larissa Albuquerque - iG Gente - 10.9.2023 José Loreto no The Town





O ator José Loreto voltou a causar alvoroço na área vip do The Town neste domingo (10)’ O global chegou com um look estilo “A Fazenda”, disse que está sem tempo para o amor, mas não rejeitou uns beijinhos no último dia de festival em São Paulo.

“A vida amorosa está ótima. Trabalhando, filha, não tem dado muito tempo para pensar no amor, não, mas a gente está sempre aberto”, disse Loreto.

Questionado pelo iG Gente se teria tempo para beijar na boca no The Town, Loreto disse que sim. “Vim para curtir. Mas se acontecer um beijo, vai saber”, comentou o galã.





Loreto, de 39 anos, vem chamando a atenção no festival com os look. No sábado (9), o ator escolheu um look total animal print, com máscara, para "virar onça". Hoje, foi a vez de chegar ao espaço vip como um bom fazendeiro. O ator aproveitou para comemorar a liberdade que tem com roupas e uso de maquiagem.





"A gente pode ousar mais, faz bem para a gente permitir. É legal [usar maquiagem], quebrar padrão conservador. Um pé atrás do outro, como diz minha mãe", analisou Loreto.