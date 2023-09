Reprodução Solteiro, Paulo André dispensa fase de pegação: 'Focado no esporte'

A vida amorosa do ex-BBB Paulo André não está no topo das prioridades dele no momento. Em conversa com o iG Gente, nesta quinta-feira (7), o atleta revelou estar vivendo uma fase longe de pegação e explicou o motivo que o afastou da vida de solteiro.

Integrante da lista de celebridades que estão acompanhando o evento The Town, realizado na capital paulista, Paulo André revelou não ter beijado ninguém durante o festival, que já está no terceiro dia e terá encerramento no domingo (10).

"Ainda não [beijei ninguém], estou bem tranquilo, estou para curtir os shows mesmo e ficar de boa", revelou. Questionado se a vida amorosa está agitada, o ex-BBB revelou que a prioridade tem sido as quadras de atletismo.

"Está de boa. Também sou bem tranquilo, estou focada no esporte", apontou o ex-BBB, que ainda neste ano se consagrou campeão dos 100m masculino do Troféu Brasil de Atletismo 2023.