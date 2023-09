Reprodução/Instagram Bruna Griphao intensificou a terapia após sair do BBB 23

Bruna Griphao marcou presença no The Town e conversou com o iG Gente sobre a vida após a participação no BBB 23, reality da Globo. A atriz abriu o coração e garantiu que a participação no programa neste ano foi uma grande jornada para o autoconhecimento.

"Quando a gente sai tem muita coisa para lidar, demora um tempo até você aterrizar e, agora, eu posso falar que finalmente eu estou aterrizada, estou muito bem, passando um tempo com os meus amigos, com a minha família, trabalhando, aprendendo e evoluindo", disse ela.









Bruna ficou em terceiro lugar na disputa pelo prêmio do BBB. Durante a estadia, ela passou por um relacionamento polêmico com Gabriel Fop, foi acusada de racismo, e também foi criticada pelo comportamento agressivo. "Hoje eu consigo ter uma visão muito mais madura sobre as coisas, muito feliz e em paz", explica.

Com tantas questões, a artista afirmou que a ajuda de profissionais foram essenciais. "Eu saí tendo que absorver muita coisa, é muita informação. Então, terapia, muita terapia, estar perto das pessoas que a gente ama, olhar para dentro, ter humildade para reconhecer os erros e tentar melhor. Você tem que abaixar um pouco essa euforia e olhar para dentro", conta.

"O Big Brother é um processo de autoconhecimento extremo e o pós também. O pós é um momento decisivo que você fala 'calma, deixa eu entender, absorver e melhorar no que eu tenho que melhorar'. É uma loucura", completa.





Bruna Griphao revela planos para o futuro

Atriz, cantora e influenciadora, Bruna Griphao garantiu que o público pode esperar muito dela em todas as facetas, porém, prefere o segredo. A loira, no entanto, entrega o desejo de voltar a atuar.

"Eu não posso falar as coisas que vem por aí, mas eu tenho alguns projetos. Tenho medo de falar e dar ruim, porque a gente tem que guardar. Mas, vocês vão ver Bruna no teatro, com certeza, Bruna na música e, se Deus quiser, Bruna atuando por aí", afirmou.

