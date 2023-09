Reprodução - Instagram 8.9.2023 Alisson e Thâmara no The Town





Alisson Hentges e Thamara Térez, que se conheceram no "Casamento às Cegas 2", foram vistos juntos no "The Town", nesta quinta-feira (7), e atiçaram os rumores de uma possível recaída.

Thamara terminou o casamento com Alisson após fotos do gaúcho com outra mulher vazarem na web, apontando para uma traição do rapaz . Após a polêmica, no entanto, os dois apareceram juntos no festival e curtiram também com outros amigos do elenco do reality.





Procurados pelo iG Gente, Thamara e Alisson não responderam sobre o retorno do relacionamento até o momento da publicação. Na web, internautas começaram a especular a volta do casal. "O pano que eu passei para Thamara e xinguei tanto esse gaúcho para agora ver esse story com o Alisson", reclamou um internauta. "Thamara e Alisson voltaram? Se for um sonho não me acorde", vibrou outro.

A dupla curtiu o festival com Verônica Brito, Robert Richard e Maíra Boullos, que também participaram do reality da Netflix.